Gli Usa si ritirano dal trattato Inf con la Russia sulle armi nucleari

La Russia teme che dopo il ritiro degli Usa dal Trattato antimissili Inf, anche l'accordo New Start per la riduzione delle armi di distruzione di massa, che scade nel 2021, possa cessare di esistere. «Gli Stati Uniti», ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghiei Riabkov, «non sono pronti per un'appropriata discussione sulla modifica o sul prolungamento dell'accordo. Temo davvero che il New Start possa subire lo stesso destino del Trattato Inf. Potrebbe semplicemente scadere il 5 febbraio del 2021 e non essere rinnovato».