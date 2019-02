Guaidó ha chiesto all'Italia di riconoscerlo come presidente del Venezuela

Juan Guaidó ha rilasciato un'intervista al Tg2 sulla situazione politica in Venezuela. E ha chiesto all'Italia di «fare la cosa giusta», riconoscendolo come leader del Paese. Guaidó ha risposto così, in maniera indiretta, alle parole del sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. Il quale, annunciando la contrarietà di Roma a riconoscerlo come presidente, ha detto di voler evitare «lo stesso errore compiuto in Libia». Guaidó, sostenuto dagli Stati Uniti, ha sottolineato l'importanza del riconoscimento da parte dell'Europarlamento e poi ha spiegato: «Invitiamo l'Italia a fare la cosa giusta, perché i giorni qui si contano in vite che si perdono. Maduro ha perso il controllo del Paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dalle Forze speciali di polizia e 700 persone in carcere. Evidentemente c'è una scarsa conoscenza di ciò che sta accadendo qui. Invito il sottosegretario agli Esteri a informarsi, un'altra Libia qui non è possibile».