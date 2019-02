Cosa sapere sulla manifestazione del 2 febbraio dei gilet gialli

Mentre la Francia si prepara al dodicesimo atto di mobilitazione dei gilet gialli, il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha annunciato il dispiegamento di un dispositivo «potente ed appropriato» di forze per garantire la tutela dell'ordine pubblico tra Parigi e la provincia. Poco prima, il segretario di Stato agli Interni, Laurent Nunez, aveva detto che lo schieramento «non verrà alleggerito» rispetto agli 80 mila agenti di sabato 26 gennaio. Rivolgendosi ai cronisti, Castaner ha poi commentato la futura legge anti-casseurs, attualmente allo studio del parlamento, che a suo avviso punta ad «impedire ai violenti di infilarsi nelle manifestazioni».

POLEMICA SULLE ARMI ANTI-SOMMOSSA

Intanto, il consiglio di Stato ha respinto la richiesta di vietare l'uso dei controversi Lbd (armi non letali che sparano pallottole in gomma da 40 millimetri) dati in dotazione alla polizia francese. In questi ultimi due mesi di proteste, le armi anti-sommossa dei flics francesi hanno causato numerosi feriti, diversi dei quali hanno anche perso l'occhio o la mano, scatenando accese proteste nell'opinione pubblica. «Prendo atto della decisione del consiglio di Stato», si è limitato a commentare Castaner, secondo cui, in attesa della promulgazione della legge anti-casseurs, i poliziotti hanno «bisogno» di tali strumenti.