Le proteste contro Maduro e la defezione del generale

E MADURO RINGRAZIA L'ITALIA

Ferma la reazione di Maduro, che al momento pare non avere nessuna intenzione di gettare la spugna e che, tra «i tanti Paesi che ci hanno manifestato la loro solidarietà» mette anche l'Italia. Nel lungo discorso pronunciato davanti ai suoi sostenitori, il capo dello Stato ha sottolineato che questo sostegno internazionale permette di «sconfiggere l'assedio a cui ci hanno sottoposto gli Stati Uniti». «Il colpo di Stato è fallito, e non se ne rendono nemmeno conto!», ha detto in un discorso durante la manifestazione convocata a Caracas per il 20/o anniversario dell'arrivo al governo di Hugo Chavez. «Siamo in pace, abbiamo vinto con la pace, li abbiamo sconfitti», ha detto Maduro, davanti a decine di migliaia di persone, la maggioranza vestite con l'uniforme delle Milizie bolivariane, aggiungendo che le Forze Armate «sono ogni volta più leali e compromesse con la Rivoluzione bolivariana». Allo stesso tempo, il presidente ha detto che conferma «tutto l'appoggio al dialogo» per risolvere la crisi venezuela, promosso da Bolivia, Messico, Uruguay e la Comunità dei Caraibi (Caricom). «Dove, quando e come vogliono sono pronto. Sono sempre pronto a dialogare». La priorità «è la ricostruzione economica», ed i primi punti in un'eventuale agenda di dialogo sono «la fine delle sanzioni e del furto dei nostri asset da parte degli Usa» ed «il rispetto della pace e la giustizia».

LE REAZIONI A ROMA. IL PD: IMBARAZZANTE

«Caro Nicolas Maduro lascia subito. Nessuna solidarietà da Roma. Non ti riconosciamo come presidente. Elezioni subito» ha twittato il sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi. Andrea Marcucci, Pd: «Il dittatore Maduro ringrazia anche l'Italia per la solidarietà. Chiedo al presidente Conte quale ministro o sottosegretario può averla data? La posizione del governo è sempre più imbarazzante».