Chi sono e dove operano i mercenari russi del gruppo Wagner

LO CHEF DI PUTIN DALLA RISTORAZIONE AL BUSINESS MILITARE

Prigozhin è un personaggio dalla tipica storia russa. Di umili origini, ha passato parte della sua gioventù in galera. Negli Anni 80 è entrato e uscito dal carcere per aggressione e furti minori. Negli Anni 90, in corrispondenza del crollo dell’Urss, ha iniziato a costruire il suo impero con una piccola azienda di forniture alimentari e successivamente con un noto ristorante di San Pietroburgo. Proprio quel locale l’avrebbe aiutato a entrare in contatto con l’entourage di Putin e poi con lo stesso presidente. Negli ultimi anni ha mostrato tutte le doti di un oligarca russo, in particolare la diversificazione. Ha continuato la sua attività nella ristorazione occupandosi degli appalti per le mense scolastiche a Mosca, si è inserito nel business delle estrazioni minerarie, in attività legate al governo russo, con il coinvolgimento nell’Internet Research Agency, considerata dagli americani come la “fabbrica dei troll” responsabile della diffusione di fake news durante le elezioni presidenziali del 2016, e poi ovviamente nel business militare. Lo chef infatti sarebbe il gestore del Wagner group, ed è legato a Utkin da un rapporto di lunga data: quest’ultimo è stato infatti il capo della sicurezza di Prigozhin per un certo periodo. Nel giro di pochi anni il gruppo è diventato uno strumento utilizzato spesso da Putin per azioni precise e nascoste. Secondo varie valutazioni, attualmente Wagner opererebbe in almeno cinque Paesi, ultimo dei quali il Venezuela.