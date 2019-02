Cosa c'è dietro le tensioni che scuotono la Tunisia

3. LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN CRESCITA

A preoccupare è anche la mancanza di lavoro per i più giovani, ossia quella parte di popolazione dalla quale otto anni fa partì l’ondata di proteste. Il 2018 si è chiuso con un tasso di disoccupazione generale al 15%, ma con un picco del 35% tra i giovani. È stato proprio un 32enne, alla vigilia di Natale, il protagonista di un gesto clamoroso: il 24 dicembre il reporter precario Abderrazak Zorgui si è dato fuoco sulla piazza dei Martiri di Kasserine in segno di protesta contro la mancanza di lavoro, emulando Mohammed Bouazizi, l’ambulante che con il suo martirio fece scattare la rivoluzione otto anni fa. Alla morte del giornalista, giunta dopo due giorni di scontri tra la popolazione e la polizia (con ricorso anche ai lacrimogeni per disperdere la folla), sono seguite proteste anche a Tunisi e in altre città al confine con l’Algeria. Zorgui, prima di morire aveva esortato su Facebook tutti i disoccupati della regione a scendere in piazza per reclamare il proprio diritto al lavoro e a un futuro migliore, accusando il governo di trascurare Kasserine con il pretesto della lotta al terrorismo.