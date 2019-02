Pro Brexit e gialloverdi sono gli apprendisti stregoni della politica

LA GENESI DELLA BREXIT COME EMPIRE 2.0

I brexiteer di Oxford, Cambridge e dintorni si sono cacciati in questo guaio da soli con le loro promesse fantasiose e irreali e l’anno fatale è stato il 2013. L’opposizione alla Ue aveva raccolto un terzo esatto degli elettori nel referendum del '75 che ratificava l’adesione del '71-'73. Era già allora decisa, dura, di stampo fortemente nazionalistico, convinta della separatezza dal continente e non ha mai mollato. Con il nuovo millennio si aggiungevano la sfiducia di matrice populista nelle élite, dopo il 2008 soprattutto, e il problema degli immigrati: non a tutti piace che il sindaco di Londra sia un pakistano. Ma gli anti-Ue sapevano, e dicevano, che sciogliere il nodo europeo era complicato, complicatissimo, e questo frenava molti. Nel 2013 l’Institute of Economic Affairs, un centro conservatore sotto l’ala dell’ex ministro Nigel Lawson (governo Thatcher) assegnava il primo premio di 100 mila sterline per il tema Come uscire dalla Ue al saggio di un oscuro giovane diplomatico, Iain Mansfield, che per la prima volta spiegava che in realtà sarebbe stato facile: gran parte dei vantaggi del mercato unico sarebbero rimasti, e in più tutti i vantaggi della libertà. Da qui partì la Brexit.