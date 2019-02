Perché i rapporti fra Trump e Israele si stanno incrinando

I leaks sistematici sul piano di pace hanno gettato acqua sul fuoco. Dopo un tweet sibillino dello stesso Trump che prediceva «grossi sacrifici» anche per Israele i dettagli hanno delineato una offerta meno generosa del previsto. Il 90% della Cisgiordania andrebbe ai palestinesi, e soprattutto gran parte di Gerusalemme Est, che Israele ha annesso nel 1980. Poi è arrivato l’annuncio del ritiro dalla Siria delle truppe americane, una doccia fredda per Israele, che mette in discussione tutto il piano di contenimento dell’Iran. Lo Stato ebraico ha reagito con nuovi raid in Siria, per la prima volta ammessi pubblicamente, proprio per dimostrare che se gli Usa non vogliono combattere i Pasdaran su quel fronte ci penseranno da soli gli israeliani. Queste oscillazioni hanno generato scetticismo negli ambienti della sicurezza di Tel Aviv, dove Trump viene ormai considerato, ha rivelato Haaretz, «capace di tutto, nel bene e nel male».

LA BATTAGLIA NEI CIELI TRA ISRAELE E IRAN

Israele ha condotto a partire dal 2013 centinaia di raid in Siria con Hezbollah e altre milizie legate all’Iran. Ma sempre senza rivendicarli, per evitare una guerra aperta. L’ultima battaglia nei cieli siriani che si è svolta fra domenica 20 e lunedì 21 gennaio, con decine di missili lanciati dalle due parti, è stata invece rivendicata e pubblicizzata con comunicati ufficiali e materiale, anche video, postato sul web. Il segnale è chiaro da parte del governo ebraico: non permetterà che l’Iran «si radichi nel territorio siriano» a pochi chilometri dalla sue frontiere. «Solo nelle ultime 36 ore l’aviazione ha attaccato depositi iraniani con armi all’aeroporto internazionale di Damasco», ha annunciato il primo ministro israeliano Netanyahu. Poi ha continuato: «I recenti attacchi dimostrano che siamo determinati più che mai ad agire contro l’Iran in Siria, proprio come avevamo promesso». Il nuovo capo delle Forze armate, Aviv Kochavi, ha rivelato addirittura che l’aviazione ha colpito «più di 2 mila obiettivi» in Siria soltanto nel 2017.