Perché Alternative für Deutschland è una bomba sulle Europee

PER LE NAZIONI, CONTRO L'EUROPARLAMENTO

Il cambiamento auspicato da AfD include, oltre che lo stop all'«islamizzazione dell'Europa», «l'abolizione del parlamento europeo»: inutile, sostiene AfD nella bozza del manifesto elettorale, perché i «751 membri privilegiati» precludono agli «Stati-nazione la competenza legislativa per noi esclusiva». È un allineamento estremo all'asse del blocco sovranista e populista dell'Est di Visegrad, capitanato dai governi polacco e ungherese e con nell'orbita ormai diversi simpatizzanti anche nel cuore dell'Europa unita, come Matteo Salvini. Non a caso il co-leader e mente di AfD, Alexander Gauland – per 40 anni tra i cristiano-democratici (Cdu) di Angela Mekel – ha teso la mano «ai liberali austriaci della Fpö e alla Lega italiana». Per riportare l'Ue «al suo cuore, prima che si renda necessario abolirla».

LA MOSSA POPULISTA DELLA DEXIT

Durante la campagna per le ultime Legislative, la Fpö fondata da ex membri delle Ss e diventata negli anni un partito di orientamento liberista e populista aveva ritirato dal programma l'uscita dall'Ue. Come in Italia il Movimento 5 stelle (M5s) c'era l'opportunità di andare a governo, nel caso austriaco con i popolari spostati sull'immigrazione, come in Ungheria, su posizioni della destra. Così come Lega e i grillini con l'uscita dall'euro, alla salita al potere la Fpö si è rimangiata il passo più estremo. Anche il nucleo di fondatori di AfD – non razzisti, non di estrema destra e per la maggior parte fuoriusciti – predicava l'uscita dalla moneta unica della Germania e sarebbe stato, con la Brexit, probabilmente anche favorevole all'uscita dall'Ue. Di certo la nuova guardia la appoggia, perché AfD dal chiedere la Dexit ha tutto da guadagnare e nulla da perdere.