Quali Paesi europei hanno riconosciuto Guaidó come presidente

L'ITALIA NON PRENDE POSIZIONE, IL RICHIAMO DI MATTARELLA

Tra i Paesi che non hanno ancora espresso una posizione c'è l'Italia. Anche per questo in giornata è arrivata la presa di posizione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Non ci può essere incertezza nè esitazione nella scelta tra la volontà popolare e la richiesta di autentica democrazia da un lato e dall'altro la violenza della forza», ha detto il capo dello Stato. «Quella del Venezuela», ha aggiunto Mattarella, «è una condizione particolarmente rilevante anche per l'Italia perché il legame tra Italia e Venezuela è strettissimo, per i tanti italiani che vivono in Venezuela e per i tanti venezuelani di origine italiana». «Questa condizione», ha continuato Mattarella, «ci richiede senso di responsabilità e chiarezza su una linea condivisa con tutti i nostri alleati e tutti i nostri partner dell'Unione europea. Nella scelta, d'altronde, che si propone non vi può essere né incertezza né esitazione: la scelta tra volontà popolare e richiesta di autentica democrazia da un lato, e dall'altro la violenza della forza e le sofferenze della popolazione civile».