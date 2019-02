Cosa ha detto Theresa May in Irlanda sulla Brexit

È andata a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, Theresa May per rassicurare i nord irlandesi e gli irlandesi sulle sue intenzioni sulla Brexit. Prima della visita un portavoce di Downing Street aveva annunciato che la premier giovedì 7 febbraio intende portare a Bruxelles «nuove proposte» per provare a superare l'impasse sul backstop, il meccanismo vincolante di salvaguardia del confine aperto in Irlanda che Westminster contesta. May ha confermato che la Brexit scatterà il 29 marzo, come previsto, pur insistendo sull'obiettivo d'arrivare a un accordo di divorzio, ma intanto da Belfast, dove inizia una visita di due giorni sull'Isola di Smeraldo, la leader Tory ha teso la mano verso Dublino in maniera assai originale e cioè ventilando una candidatura comune Gran Bretegna Irlanda per i mondiali di calcio del 2030, sulla scia di quella del trio Usa-Messico-Canada già formalizzata per l'edizione 2026.