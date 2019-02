L'Iran contro Italia e Grecia: «Non comprano più il nostro petrolio»

Roma e Atene avrebbero agito come se non fossero esenti dall'embargo statunitense. Come se lo scudo Ue per commerciare con l'Iran non fosse già in programma. Almeno questo è ciò che ha dichiarato Bijan Zanganeh, ministro iraniano del petrolio, secondo il quale Italia e Grecia hanno smesso di acquistare petrolio dall'Iran. Citato dall'agenzia semi ufficiale Isna, il ministro ha aggiunto che lo stop agli acquisti nonostante siano tra i Paesi - gli unici dell'Unione europea - esentati fino a maggio dalle sanzioni Usa relative all'acquisto di petrolio da Teheran. Zanganeh ha ricordato che l'obiettivo finale delle sanzioni, ha aggiunto, è quello di azzerare l'export e le entrate petrolifere di Teheran.