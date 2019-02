L'Iran e l'affrancamento europeo dal dollaro

L'APPROCCIO EUROPEO

La decisione di Trump è stata decisamente contestata dagli altri cinque firmatari (Cina, Russia, Francia, Germania e Inghilterra) che si sono impegnati a salvaguardare in ogni modo l’accordo sul nucleare ed evitare che Teheran decidesse di sentirsi sciolta dalle sue obblighi, cosa che i vertici iraniani hanno minacciato e tuttora minacciano di fare in assenza di adeguate compensazioni. Soprattutto da parte dei Paesi europei firmatari e, per estensione geopolitica, dell’intera Unione. Intendiamoci, anche questi Paesi lamentano la politica di destabilizzazione di Teheran e la sua gestione del dossier missilistico ma ritengono che questi temi possano essere affrontati su tavoli e con strumenti diversi e in ogni caso senza mettere in discussione la firma posta su un accordo di fondamentale importanza per la sicurezza regionale e mondiale. E in tale ottica hanno respinto i tentativi di Trump di coinvolgerli in un’azione mirante a forzare la mano a Teheran perché riaprisse il negoziato per includerveli.

COME FUNZIONA L'INSTEX

Non solo. A fronte dei moniti dei vertici iraniani perché ponessero in essere le già citate misure compensatorie delle perdite derivanti dalla politica americana, moniti resi sempre più pressanti dall’esodo dei grandi gruppi europei già presenti in Iran – Siemens, Total e numerose altre - e dalle rinunce di altri ad affacciarvisi, i Paesi Ue hanno messo allo studio un meccanismo capace di liberarli dalla mannaia delle sanzioni secondarie.