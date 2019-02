L'Ue orfana dell'Italia consegna Guaidó a Trump

Un'Europa divisa – grazie all'Italia – sul Venezuela non aiuta la difficile e finora impossibile ricomposizione della crisi. Valeva comunque la pena di arrivare compatti ai negoziati di Montevideo, anche allineandosi senza convinzione sull'alternativa di Juan Guaidó per lavorare poi sui minimi margini di trattativa, tanto Caracas è a un bivio drammatico. Il rischio di collisione interna e internazionale è alto nello Stato sudamericano: pressioni enormi si concentrano sul Venezuela ricco di petrolio e militarizzato, strategico tanto per gli Stati Uniti quanto per la Russia e la Cina. La deriva dittatoriale del presidente Nicolas Maduro, scaricato dalle potenze occidentali, e le sue catastrofiche politiche economiche «hanno accelerato il processo di destrutturazione iniziato con la stagione bolivariana di Hugo Chavez. Caracas, fatte le dovute contestualizzazioni, può precipitare in una situazione siriana», spiega a Lettera43.it l'ex sottosegratario per gli Affari Esteri, e grande conoscitore di America latina, Gilberto Bonalumi.

L'OCCASIONE MANCATA DI MOGHERINI

L'Italia che non accetta la proposta europea su Venezuela taglia le gambe, con la sua neutralità, all'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Federica Mogherini, italiana di peso convocata al tentativo di mediazione tra Maduro e Guaidó del 7 febbraio del Messico e dell'Uruguay. Oltreoceano i due governi non hanno chiuso la porta in faccia a Maduro e qualche appiglio si potrebbe forse trovare, anche solo per evitare di dare in pasto Guaidó a Donald Trump e al braccio destro John Bolton, già architetto della guerra sporca in Iraq. Bonalumi, esperto dell'Ispi in materia, ricorda come «la situazione del Venezuela sia, e fosse anche in passato, molto più complessa e articolata di come spesso viene approssimata». Ma l'Ue arriva al tavolo depotenziata: in linea di massima dalla parte di Guaidó, ma lontana dagli Usa e sparsa anche tra Germania. Spagna, Francia e Gran Bretagna. Come sulla Libia e sulla Siria, dà per l'ennesima volta prova di ininfluenza e disomogeneità.