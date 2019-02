Per il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk i sostenitori della Brexit meritano l'inferno

L'inferno è, secondo il presidente del consiglio Ue Donald Tusk, la destinazione di buona parte della classe dirigente britannica. «Mi chiedo a cosa assomigli quel posto all'inferno per coloro che hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere la bozza di un piano di come portarlo a termine in sicurezza», ha dichiarato infatti Tusk nella sua conferenza stampa congiunta col premier irlandese Leo Varadkar arrivato a Bruxelles per i colloqui prima della visita della premier britannica attesa per giovedì 7 febbraio. E al termine della dichiarazione congiunta, Varadkar si è lasciato andare a un commento rivolto a Tusk e catturato dal microfono ancora acceso: «Ti daranno un bel problema nella stampa britannica...». «Sì, lo so», ha risposto Tusk ridendo e sembrando quindi preparato al fuoco di fila inglese. Poco prima aveva espresso chiaramente la linea rossa dell'Ue: «La posizione dei 27 è chiara ed è espressa nei documenti concordati col governo britannico. I 27 non fanno alcuna nuova offerta. L'intesa non è aperta per un nuovo negoziato. Spero che domani da May ascolteremo una proposta realistica su come mettere fine all'impasse» che si è creato a Westminster. «Per noi la priorità assoluta è la questione delle frontiere sull'isola di Irlanda, e mantenere il processo di pace secondo l'Accordo del venerdì santo», aveva argomentato Tusk, aggiungendo: «Non c'è posto per congetture, l'Ue è un progetto di pace e non faremo scommesse sulla pace o metteremo un sigillo con la data sulla riconciliazione. Per questo insistiamo sul backstop». «Dateci una garanzia credibile per la pace nell'Irlanda del Nord e il Regno Unito lascerà l'Ue come un amico fidato. Spero che il governo del Regno Unito presenti idee che rispettino questo punto di vista e, allo stesso tempo», trovino una maggioranza stabile e chiara alla Camera dei Comuni, ha proseguito Tusk,«Credo fermamente che sia possibile una soluzione comune e farò tutto quanto è in mio potere per trovarla».