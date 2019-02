La lettera di Guaidó a Salvini e Di Maio

IL RINGRAZIAMENTO A SALVINI PER LA «VICINANZA DIMOSTRATA»

«Il piano di azione per il ripristino della democrazia in Venezuela mediante l'indizione di elezioni libere e trasparenti» e la soluzione dell'«attuale crisi umanitaria che sta colpendo tutti i venezuelani e più di 100 mila italiani che vivono in Venezuela» sarebbero illustrati dalla delegazione, «guidata dal presidente della Commissione Esteri dell'Assemblea Nazionale Francisco Sucre e dal nostro Rappresentante europeo per gli Aiuti Umanitari Rodrigo Diamanti». Guaidó ha espresso a Salvini «i più profondi sentimenti di riconoscenza per la costante vicinanza dimostrata al nostro amato Venezuela», con gli «auspici di massima e proficua collaborazione a nome del popolo venezuelano». «Il complesso periodo storico che il Venezuela sta attraversando», si legge nella missiva, «pone ciascuno di noi dinanzi a grandi speranze che leggiamo negli occhi dei nostri concittadini. Ciò comporta grandi responsabilità sia al cospetto della nostra Patria, sia nei confronti della comunità internazionale tutta».