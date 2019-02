Cosa ha detto papa Francesco dopo il viaggio negli Emirati Arabi Uniti

Papa Francesco, di ritorno dal suo viaggio negli Emirati Arabi Uniti, si è schierato contro i fautori dello scontro di civiltà. E ha sottolineato che il dialogo fra cristiani e musulmani può invece essere un «fattore decisivo per la pace nel mondo di oggi». Bergoglio, nel corso dell'udienza generale, ha spiegato che il suo viaggio è stato «breve ma molto importante», soprattutto in un'epoca come la nostra in cui «è forte la tentazione di vedere in atto uno scontro tra le civiltà cristiana e quella islamica e anche di considerare le religioni come fonti di conflitto». Al contrario, il papa ha voluto dare «un ulteriore segno, chiaro e deciso, che invece è possibile incontrarsi, è possibile rispettarsi e dialogare, e che, pur nella diversità delle culture e delle tradizioni, il mondo cristiano e quello islamico apprezzano e tutelano valori comuni: la vita, la famiglia, il senso religioso, il rispetto per gli anziani, l'educazione dei giovani e altri ancora». Francesco ha poi ricordato che, con il grande imam di Al-Azhar, ha firmato il Documento sulla fratellanza umana, nel quale si afferma la «comune vocazione di tutti gli uomini e le donne ad essere fratelli in quanto figli e figlie di Dio, condanniamo ogni forma di violenza, specialmente quella rivestita di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la pace». Questo Documento, ha detto ancora il papa, «sarà studiato nelle scuole e nelle università di parecchi Paesi, ma anche io voglio che lo leggiate, perché dà tante spinte per andare avanti nel dialogo sulla fratellanza umana».