Le cose da sapere sulla mediazione e la conferenza internazionale per il Venezuela

Alla vigilia della conferenza internazionale sul Venezuela, convocata per il 7 febbraio a Montevideo, Messico, Uruguay e i Paesi dei Caraibi hanno messo a punto una proposta di mediazione. Denominata 'Meccanismo di Montevideo', prevede una serie di passaggi per tentare una soluzione diplomatica alla crisi in atto. Una iniziativa che ha già incassato il sostegno "assoluto" del presidente Nicolas Maduro. Il suo rivale Juan Guaidó si è riunito il 7 febbraio con rappresentanti dell'Unione europea «per consolidare il loro appoggio e la transizione democratica» in Venezuela, ha scritto su twitter.