Con Trump torna pure lo spettro del rischio nucleare

L'OSTILITÀ STORICA TRA USA E IRAN

Mi interessa sapere da un addetto ai lavori come Paolo Cotta Ramusino quali siano le motivazioni di Trump, visto che per l’Europa, la Russia la Cina e l’amministrazione americana precedente, tutto stava filando liscio. «Bè, a dire il vero le motivazioni non sono, se posso permettermi, razionali», ha continuato: «sono preoccupazioni emotive. Trump vuole far arrivare il messaggio che alcuni Paesi sono buoni e altri no, e che gli Stati Uniti sono preoccupati, soprattutto, di ridurre le spese. Poi c’è anche il fatto che negli Usa esiste ancora una ostilità nei confronti dell’Iran dai tempi dell’occupazione dell’ambasciata a Teheran, quando furono presi in ostaggio 52 dipendenti, dal 4 novembre 1979 al 20 gennaio 1981. Allora un gruppo di studenti aveva occupato l'ambasciata durante una fase della rivoluzione iraniana. C’è anche un’antipatia tra il governo israeliano e quello iraniano, dopo che il vecchio leader Ahmadinejad aveva attaccato pesantemente Tel Aviv. E infine, gli Stati Uniti tengono molto ai rapporti che hanno con l’Arabia Saudita dove la maggioranza è sunnita, mentre in Iran è sciita».

LE SANZIONI VERSO TEHERAN

Mi spiegava che non solo Trump sta cercando in tutti i modi di distruggere l’accordo, ma che ha deciso di sanzionare sia le compagnie americane che hanno rapporti con l’Iran, sia quelle non americane, e questo limita molto la possibilità di interagire con Teheran da parte della Russia e dell’Europa, che non riescono a far cambiare idea a Trump. Nonostante nell'Ue sia stato messo a punto il meccanismo dell'Instex.