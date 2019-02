Perché Francia e Germania litigano sul Nord Stream 2

LA FRANCIA ANNUNCIA LO SGARBO ALLA GERMANIA

«La Francia intende sostenere l'accoglimento della direttiva rivista», si afferma sul sito del ministero degli Esteri transalpino. Sulla costruzione del gasdotto che porterebbe il gas russo nel Mar Baltico, fino alla tedesca Graifswald, è tornata a farsi sentire anche la voce dell'ambasciatore americano in Germania Richard Grenell, che ha firmato un appello insieme ai colleghi delle ambasciate Usa in Danimarca, Carla Sands, e in Ue, Gordon Sonland, pubblicato dalla Deutsche Welle. I diplomatici di Donald Trump vedono nel progetto guidato dai russi «rischi per l'Europa e l'Occidente nel suo complesso. L'influenza della Russia si estenderà attraverso il Baltico in Europa. Ogni anno si manderanno miliardi a Mosca e si finanzieranno così indirettamente le aggressioni militari in posti come l'Ucraina e la Siria». Secondo gli americani, «i tedeschi dovrebbero seriamente prendere in considerazione le riserve dei loro vicini. L'Europa può ancora stoppare il progetto, ma il tempo incalza».

GLI USA CONTRO LA POSIZIONE AMBIGUA DI BERLINO

Su Nord Stream 2, progetto che potrebbe essere concluso e diventare operativo entro l'anno prossimo, l'Europa è divisa. Gli Usa hanno più volte criticato l'ambiguità della posizione tedesca, mentre da Berlino si è ultimamente concesso che sia un progetto economico, dalle implicazioni anche politiche. La Germania ha sempre posto come condizione a Mosca la necessità che l'Ucraina non venga esclusa come paese transito del gas, cosa che di fatto accade con questa condotta.