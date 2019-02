L'incontro tra il papa e al Tayeb danneggia il rapporto Chiesa-Islam

L'ATTACCO DI AL TAYEB A RATZINGER NEL 2011

I fatti erano questi: all’Angelus del 2 gennaio 2011 il papa aveva definito gli attentati contro i cristiani di Alessandria d’Egitto un «vile gesto di morte, come quello di mettere bombe ora anche vicino alle case dei cristiani in Iraq per costringerli ad andarsene», un atto che «offende Dio e l’umanità intera». Al Tayeb aveva replicato definendo quello del pontefice un «intervento inaccettabile negli affari dell’Egitto», reo soprattutto di non aver chiesto la medesima protezione per i musulmani uccisi in Iraq.