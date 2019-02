A che punto è la crisi diplomatica tra Italia e Francia

All'indomani dalla deflagrazione dello scontro diplomatico sfociato nella decisione di Parigi di richiamare l'ambasciatore a Roma, tra Italia e Francia si apre un nuovo potenziale fronte. Secondo quanto riferito da fonti del ministero dell'Interno italiano, venerdì 8 febbraio Parigi ha fatto sapere di avere cambiato posizione sul caso Sea Watch 3, la nave che il 31 gennaio ha fatto sbarcare 47 migranti a Catania dopo giorni trascorsi in mare. La Francia, spiegano le fonti, «prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici e ha aggiunto che appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci in alcuni Paesi africani a partire dal Senegal».

IL VIMINALE: «ORA CI ASPETTIAMO CHE PARIGI COLLABORI SUI RIMPATRI»

Dal Viminale «ora ci si aspetta che Parigi dimostri con i fatti la buona volontà, collaborando per rimpatriare al più presto decine di senegalesi irregolari che si trovano in territorio italiano». «Il Viminale prende atto: anche i francesi non vogliono clandestini», proseguono le fonti del ministero guidato dal leghista Matteo Salvini. E chiariscono che ora Roma chiede un accordo con Parigi per favorire il rimpatrio dei senegalesi.