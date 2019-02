Perché un accordo tra Cina e Usa sui dazi è ancora lontano

Le ultime negoziazioni sul commercio, anche se non c’è stata alcuna firma, hanno visto Stati Uniti e Cina muovere timidi passi avanti. Un successo tattico per Washington, in virtù del quale Pechino vuole indulgere le richieste di Donald Trump affinché il presidente possa dare in pasto ai suoi sostenitori dei risultati concreti. Ma fino a che punto si tratta di un cedimento da parte della Cina? L’incontro fra Trump ed il vice presidente cinese Liu He ha portato a dei risultati tangibili per evitare che dal primo marzo i dazi imposti dagli Stati Uniti su prodotti cinesi – per un valore di 200 miliardi di dollari – crescano dal 10% al 25%. Il passo in avanti più concreto è stato fatto sulla soia. La Cina è di gran lunga il maggior importatore mondiale di semi di soia e l’accordo di fine gennaio si è concluso con la promessa di comprarne altre 5 milioni di tonnellate. Inoltre, la Cina ha accettato di aumentare l’acquisto di prodotti agricoli, del manifatturiero e servizi americani.

LA STESURA DELLA BOZZA È SOLO AGLI INIZI

Si può dunque parlare di un progresso fra i due contendenti nella misura in cui questo accordo agevola un’atmosfera diplomatica più distesa, mentre va nella direzione di diminuire quel deficit commerciale Usa verso la Cina che nel 2018 si approssimava a 400 miliardi di dollari. Trump lo ha definito il «più grande accordo mai raggiunto» e l’agenzia governativa cinese Xinhua News ha parlato di patti «sinceri, specifici e fruttuosi». Dall’altra parte, però, il Rappresentante per il Commercio Usa – di fatto l’ambasciatore presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio – non ha pubblicato una lista di impegni chiari per quanto riguarda interventi strutturali quali la riforma del mercato domestico cinese, il trasferimento forzato delle tecnologie per imprese che investono in Cina – su cui Pechino sta cercando di cambiare la legislazione fra lo scetticismo generale – e la proprietà intellettuale. Inoltre, la stesura di una bozza sugli accordi da raggiungere da qui a marzo è ancora agli inizi.