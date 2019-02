Le cose da sapere sulla manifestazione dei gilet gialli del 9 febbraio 2019

LO SCONFINAMENTO A SANREMO

Venerdì 8 febbraio, nel pieno della crisi diplomatica tra Italia e Francia, una quindicina di gilet gialli sono arrivati a Sanremo in auto e moto, sventolando la bandiera francese. Il Festival era una occasione mediatica troppo ghiotta per lasciarsela scappare. A organizzare il flash mob Maxime Nicole, uno dei portavoce più noti del movimento. «Chiediamo più diritti sociali e l'aumento dei salari», ha ribadito davanti alle telecamere. «I politici francesi e italiani sono in disaccordo tra loro, ma i due popoli invece hanno gli stessi problemi». Nicole ha poi voluto precisare che i gilet gialli «non sono riferibili a una determinata area politica e nulla hanno a che vedere con i partiti, ma gilet gialli possiamo essere tutti». Il blitz a Sanremo arriva dopo la visita di Luigi Di Maio a Parigi per incontrare alcuni esponenti del movimento. «Di Maio», ha sottolineato Nicole, «rappresenta gli italiani, ma non ha sposato la nostra causa. Lui fa campagna elettorale. E quelli che ha incontrato non sono i leader del movimento, ma solo alcuni esponenti che non ci rappresentano, che hanno preso un'autonoma iniziativa politica per presentarsi poi alle elezioni europee. Il movimento non ha leader».