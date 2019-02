Perché il rischio di una nuova corsa agli armamenti è concreto

COS’ERA E COME FUNZIONAVA L’INF

L’intesa, nota con il nome di Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, ha posto le basi per superare uno dei momenti più difficili della sfida missilistica tra le due superpotenze iniziata verso la fine degli Anni 70. Mosca schierò i missili SS-20 portando gli americani rispondere con altri missili a medio raggio posizionati in Germania, Italia e Regno Unito. L’accordo, arrivato dopo una lunga trattativa, permise di smantellare circa 2.692 ordigni e bandire i missili balistici di medio raggio (con gittata tra i 500 e 5.500) dall'Europa. Oggi l’amministrazione Trump, sotto le spinte del consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, ha deciso il passo indietro. Per il Pentagono Mosca ha violato il patto a partire dal 2014, con lo sviluppo del missile cruise 9M729 (noto anche con il nome di SSC-8), un vettore con una gittata tra le 300 e 3.400 miglia, schierato recentemente in quattro battaglioni, dislocati in vari punti del Paese. Fonti militari russe hanno smentito che la gittata possa superare i 480 km, mentre il Cremlino ha contrattaccato dicendo che l’America non rispetta l’accordo a causa del sistema di difesa missilistico piazzato in Europa, in particolare per il sistema Aegis istallato nella base di Deveselu, in Romania.