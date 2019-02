Khomeini, 40 anni di incancellabile e misteriosa rivoluzione

L'11 febbraio del 1979 si chiuse in Iran, con la resa dell'esercito, la rivoluzione dell'ayatollah Ruhollah Khomeini. Il tirannico e austero leader religioso era rientrato in patria dall'esilio francese un paio di settimane prima, accolto da eroe nel tripudio di folle vestite in nero, nel rispetto dei severi codici islamici sciiti. I giochi erano fatti, già all'arrivo trionfale del vecchio Khomeini all'aeroporto di Teheran lo scià era archiviato: l’imperatore di Persia, come si faceva chiamare tronfiamente Reza Pahlavi, era fuggito in Marocco il 16 gennaio per non tornare più. Quarant’anni fa, dopo un anno di scontri di piazza drammatici, per mano di un 80enne rimasto a lungo sconosciuto, furono sovvertiti più di 2500 anni di monarchia.

L'INCONSAPEVOLE VENUTA DELL'INTEGRALISMO

Già questo rese la rivoluzione incredibile, l'ultima compiuta al mondo. Ma non solo: per la prima volta il ramo dell'islam reietto e perseguitato dalla morte di Maometto salì al potere politico, ridisegnando la regione del Medio Oriente attraverso un processo violento ancora in corso. Era nata una repubblica islamica sciita senza che l’Iran e tantomeno l’Occidente se ne rendessero conto, all'inizio forse neanche Khomeini. Come siano potuti cadere – loro malgrado – gli iraniani nella sua spirale di oscurantismo reazionario è materia di esplorazione degli studiosi e degli storici. Concordi che lo scatenarsi della rivoluzione fosse il risultato di una Persia che ribolliva da tempo, per ragioni geopolitiche, sociali e religiose che lo scià, perso nella sua vita da rotocalco, non seppe cogliere.