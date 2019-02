L'Ue ha detto che non è disposta a rivedere l'accordo sulla Brexit

La settimana scorsa è stato deciso di avviare «nuove discussioni per fare tutto il possibile per uscire dall'impasse» sulla Brexit alla Camera dei Comuni, «ma non riapriremo l'accordo» di divorzio, che contiene il backstop, il meccanismo di garanzia sulle frontiere in Irlanda. Così il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier, in una conferenza stampa col premier del Lussemburgo Xavier Bettel, ha chiuso le porte al governo di Theresa May. «Nell'incontro con Stephen Barclay abbiamo l'obiettivo di trovare una soluzione che rispetti le linee guida dell'Ue, e possa far emergere una maggioranza ai Comuni», ha aggiunto Barnier, ricordando, che se Londra aumenterà «il livello di ambizione» per le relazioni future, anche l'Ue è disponibile a fare «immediatamente» altrettanto.

UN ACCORDO TROVATO DOPO 18 MESI DI LAVORO

«L'accordo» sulla Brexit, ha detto ancora Barnier, «è il risultato di 18 mesi di intenso negoziato tra l'Ue e il Regno Unito. È un compromesso che punta ad assicurare un'uscita ordinata», aveva spiegato in precedenza il negoziatore con un Tweet in cui aveva allegato anche un link alla «spiegazione dell'intesa». La presa di posizione è arrivata a ridosso dell'incontro col ministro britannico per la Brexit Stephen Barclay, prevista per l'11 febbraio a Bruxelles.