Perché attribuire le scritte antisemite di Parigi ai gilet gialli è un errore

La scritta «JUDEN» con un punto esclamativo è stata realizzata con spray giallo. Il negozio si chiama Bagelstein, vende bagel che sono appunto una specialità ebraica, anche se i titolari della catena (molto nota in Francia) non mi pare affatto siano ebrei.

In Italia il Corriere della Sera ha riportato così la notizia:

La scritta gialla «juden!» è apparsa nella notte tra venerdì e sabato sulla vetrina di un ristorante della catena Bagelstein nell’Île Saint-Louis, a Parigi. Significa «ebrei» in tedesco, ed è una citazione dei marchi di infamia che i nazisti apponevano sui negozi tenuti dagli ebrei a partire dal 1933. Il ministro Castaner ha denunciato l’atto di antisemitismo e ha lamentato il fatto che «le lezioni più tragiche della Storia non rischiarano più le coscienze». Il proprietario si è affrettato a precisare che la scritta risale a qualche ore prima della manifestazione dei gilet gialli e che il corteo poi non è passato di lì. Si comprende la preoccupazione di non inimicarsi manifestanti poco teneri con chi osa criticarli (lo chef stellato Yannick Delpech ha avuto il suo ristorante di Tolosa incendiato per questo), e in ogni caso è sacrosanto non incolpare nessuno a sproposito.

Sui social sono tanti ad aver collegato la scritta alla manifestazione dei gilet gialli. Ma ciò che è riportato sul Corsera non è sufficiente a spiegare perché è molto probabile che i gilet gialli non abbiano nulla a che fare con quel graffito odioso. Perlomeno come gruppo organizzato. Poi ovviamente è possibile che tra i gilet gialli ci siano anche singoli soggetti che credono di essere ancora negli Anni 30 del secolo scorso. Il quartiere di Marais poi non è nuovo a episodi antisemiti.

L'ODIO ANTISEMITA E IL QUARTIERE DI MARAIS

Nel 1982 nello stesso identico quartiere un ristorante di specialità ebraiche subì un attentato che portò alla morte di sei persone. Il numero di ebrei che abitano nella zona è in costante diminuzione da decenni. Un po' perché a Marais le grandi catene hanno via via preso il posto delle piccole botteghe, un po' perché alcuni di loro non si sentono ben accettati. Non è un problema legato ai gilet gialli, ma a un sentimento antisemita che striscia in Europa. Bisogna tenere conto che molti europei durante la Seconda Guerra mondiale furono filonazisti e non hanno certo smesso di odiare ebrei e altre minoranze. Li vediamo in Rete, senza fare tanta fatica. Se ne trovano ovunque, Italia compresa, di nostalgici dei regimi nazisti e fascisti. Lo sono anche i gilet jaune? Non ve lo so dire, ma so con certezza che tra chi li spinge alla violenza ci sono soggetti legati ai movimenti estremisti.