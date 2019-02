Il governo spagnolo di Pedro Sánchez è al bivio

Il via al processo, davanti al Tribunale Supremo spagnolo a Madrid, arriva a 48 ore dalla grande manifestazione organizzata nella capitale dalle forze di destra, per dire di "no" proprio al separatismo di Barcellona e per protestare contro quello che viene definito un atteggiamento troppo accondiscendente nei confronti delle mire indipendentiste di Barcellona da parte di Sánchez, già in difficoltà a causa di una debole maggioranza che si regge sull’appoggio di Podemos e che il 13 febbraio va alla resa dei conti con il voto sulla legge di bilancio. Ma quali sono gli scenari che si prospettano nella settimana più delicata per la Spagna e la Catalogna?

PUIGDEMONT RISCHIA LA CONDANNA IN CONTUMACIA

Sono in molti a pensare che questi siano giorni decisivi per il futuro della Spagna e della Catalogna, a partire dal Presidente della Generalitat (il parlamento catalano) Quim Torra, che ha affermato: «Si tratta di un giudizio che cambierà per sempre il nostro paese e la sua relazione con il Regno di Spagna». È stato lo stesso Torra a decidere di sospendere ogni attività parlamentare in occasione del processo ai leader catalani, organizzando una rappresentanza fissa in Tribunale in solidarietà agli esponenti politici sotto accusa. Il capo del “parlamentino” di Barcellona ha anche predisposto nuovi mossos d’escuadra, forze di polizia locale catalana col compito di proteggere tutti i dirigenti e funzionari della regione autonoma, compresi gli ex presidenti come Carles Puigdemont, il suo precedessore autoesiliatosi a Waterloo, in Belgio, e che rischia una condanna in contumacia. Secondo alcuni osservatori la creazione di un corpo speciale di difesa politica anticiperebbe la volontà di schierarsi al fianco di Puidgemont, in caso di eventuale sentenza sfavorevole.

ANCHE I CATALANI "CONDANNANO" GLI INDIPENDENTISTI

Le accuse mosse nei confronti di 12 leader politici, compreso Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalano, vanno dalla malversazione alla ribellione per aver organizzato il referendum consultivo sull’indipendenza della Catalogna, il primo ottobre 2017. La malversazione è contestata perché, secondo l’accusa, i funzionari politici avrebbero distratto fondi pubblici per indire la consultazione non autorizzata dal parlamento. Due leader del mondo dell’associazionismo sono invece accusati di sedizione per aver impedito pubblicamente e in modo illegale l’applicazione di leggi. La ribellione, infine, è ipotizzata perché i dirigenti catalani avrebbero agito in deroga alla Costituzione, in modo palese e nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche, ricorrendo alla violenza e dichiarando l’indipendenza della Catalogna dal resto del territorio nazionale.