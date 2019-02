El Chapo è stato condannato

Quel traffico che tra tonnellate di eroina, cocaina, marijuana e altre sostanze stupefacenti aveva fatto di El Chapo uno degli uomini più ricchi al mondo, addirittura fino a qualche anno fa inserito nella classifica dei miliardari stilata da Forbes, a capo di un impero la cui ricchezza era stimata in oltre 14 miliardi di dollari. Ma le settimane del processo hanno regalato tante storie ed aneddoti sulla vita del Chapo che inevitabilmente finiranno per alimentare il mito di un eroe negativo, le cui gesta criminali somigliano molto a quelle che fanno la fortuna di tante fiction. Gesta che si intrecciano con passionali storie d'amore, tra mogli ed amanti, e con legami familiari e di clan che affondano le radici in una cultura e in tradizioni di altri tempi. «È un padre affettuoso, presente», ha raccontato l'attuale moglie Emma Coronel, con cui El Chapo ha avuto una coppia di gemelle che oggi hanno 7 anni. Ma è lui lo stesso uomo che secondo alcune testimonianze shock drogava e violentava ragazzine di 13 anni dicendo «sono le mie vitamine». Ora, terminato uno dei processi più blindati della storia di New York, con cecchini ovunque e l'uso di cani anti-bomba, ad attendere El Chapo c'è quel fine pena mai che potrebbe davvero segnare la sua fine, con un definitivo cambio della guardia ai vertici dell'ancora attivissimo cartello di Sinaloa.