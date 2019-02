Le cose da sapere sul processo ai leader indipendentisti catalani

3. LA DIFESA: GLI AVVOCATI PARLANO DI «GIUDIZIO POLITICO»

L'avvocato Andreu van den Eynde, legale di Junqueras e Romevain, rispettivamente ex vicepresidente ed ex consigliere della Generalitat, ha subito parlato di «giudizio politico», una causa in cui «si è approfittato del rinvio a giudizio di buona parte dei membri del governo di allora e della loro incarcerazione per impedir loro di esercitare i diritti politici con la proibizione di partecipare all'ultima campagna elettorale in Catalogna». Diritti che, ha proseguito Van den Eynde, «vanno garantiti senza perturbazioni illegittime». «C'è stata una campagna di criminalizzazione che ha contaminato il processo, in cui gli imputati sono stati paragonati a nazisti o terroristi». Inoltre «la causa non può impedire che si dibatta e si deliberi in parlamento sull'indipendenza». Nelle prime battute del dibattimento, gli avvocati della difesa hanno reclamato le prove a carico, a cui denunciano di non aver avuto accesso, e hanno chiesto di aggiungere al fascicolo la contestazione di lesione di diritti fondamentali, in vista di un ricorso al Tribunale europeo dei Diritti umani e di un dibattito sul piano politico. I tre avvocati, Andreu Van den Eynde, Xavier Melero e Jordi Pina hanno contestato anche la legittimità del Tribunale supremo, sostenendo la nullità del processo. Rivendicato anche il diritto all'uso del catalano durante il dibattimento.