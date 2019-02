Il Ppe ha chiuso a una possibile alleanza europea con la Lega

Difficile, se non improbabile, un'alleanza post elettorale tra la Lega e i popolari europei. Ne è convinto l'eurodeputato Esteban Gonzalez Pons, vicepresidente dei Popolari (Ppe) al parlamento europeo. «Sono sicuro che non ci sarà» alcun dialogo o alleanza dopo le elezioni europee tra il Ppe e Salvini «perché noi come Popolari siamo un partito di centrodestra e non siamo vicini alle sue posizioni, Salvini», ha aggiunto Pon ci sta mostrando che non è filo-europeo, mentre noi lo siamo e dopo le europee preferiremo quei partiti che credono nell'Europa al nostro stesso modo». Il riferimento è collegato ad eventuali intese post voto del 26 maggio, soprattutto per l'elezione dei nuovi vertici della Commissione europea, per al quale è in corsa il tedesco Manfred Weber e che con ogni probabilità si scontrerà con il socialista Frans Timmermans.