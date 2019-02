Sulla Siria non c'è una soluzione politica degna di questo nome

E se Trump ha aggiunto che si tratta di “giorni”, da parte militare non si fanno previsioni circa i tempi di questa battaglia e si lascia per contro filtrare preoccupazione per la presenza di un numero imprecisato di cellule più o meno dormienti – sia in Siria sia in Iraq - che attenderebbero solo l’allentamento della pressione dell’antiterrorismo per riprendere la loro minaccia. Sarebbero oltre 2 mila e ancora in grado non solo di coordinare offensive e controffensive ma anche di impegnare severamente le truppe americane nel momento del loro ritiro. È del resto in ragione di questo timore che, mentre si sono rimpatriate attrezzature, si sono mandate in Siria diverse centinaia di militari a protezione di tale ripiegamento, come ha sottolineato il generale Joseph Votel, capo del Comando centrale americano. Nessuna data precisa è stata ovviamente indicata al riguardo.

LE PAROLE DI POMPEO CHE INFASTIDISCONO L'IRAQ

Allo stesso modo non sono state date informazioni in merito alla possibilità che una parte almeno di tali truppe siano trasferite in Iraq dove continuano a stazionare oltre 5 mila effettivi destinati a sostenere Baghdad nella lotta contro l’Isis e la sua potenziale riapparizione, in Iraq e forse anche in Siria. Ricordo che nelle scorse settimane il Segretario di Stato Mike Pompeo è tornato più volte sull’argomento, da ultimo osservando come anche in assenza di truppe americane in Siria l’azione anti-terroristica potrebbe essere svolta da altri Paesi, segnatamente dall’Iraq, malgrado la reazione piuttosto infastidita dei vertici di Baghdad rispetto a tale eventualità: «Trump è pronto a intraprendere nuove azioni militari in Siria, ma speriamo che non debba farlo» ha dichiarato a Fox News.

IL NODO CURDO E LE MINACCE DI ERDOGAN

Se dunque non è dato sapere quale sia il piano strategico di lotta al terrorismo che l’Amministrazione americana intende sviluppare nel prossimo futuro, è altrettanto poco chiaro se gli Usa saranno disposti a soddisfare le istanze di sicurezza in Siria della Turchia, alleato in seno alla Nato, senza sacrificare gli interessi dei miliziani curdi dello Ypd che Ankara considera dei terroristi. Si discute da tempo l’idea della creazione di un’area cuscinetto sul confine siriano di 32 km, avanzata da parte turca ma rigettata dai curdi e da Damasco e lo stesso Recep Tayyip Erdogan è tornato a minacciare di provvedervi da solo (6 febbraio) in assenza di una convergenza operativa americana.