Germania, perché Merkel può rimpiazzare Conte con Sanchez

SPONDE A SINISTRA CONTRO I POPULISMI

Berlino, Parigi e Madrid si sono già mosse all'unisono sul riconoscimento del Venezuela. La sponda di un altro leader europeo socialista fa comodo alla cancelliera, che non è di sinistra ma in questo momento va più d'accordo con i socialdemocratici alleati nella Grande coalizione, che con l'ala destra del suo partito (Csu-Cdu) chiusa come i governi dell'Austria e dell'Europa dell'Est. Con Sanchez, Merkel può poi puntellare l'asse franco-tedesco, appena rinsaldato alla fine di gennaio con il Trattato di Aquisgrana tra le due potenze simbolo e pilastro dell'Europa pacificata, dopo due conflitti mondiali e secoli di guerre regionali. Con i flussi che dal 2018 si sono spostati dall'Italia verso la Penisola iberica, Madrid è diventata centrale anche per la questione dei migranti, tanto più che sulla materia con il governo italiano non si può quasi più trattare, i margini si stanno riducendo a zero.

MERKEL PAZIENTA SENZA RISPOSTE

Il Movimento 5 Stelle si è appiattito sui no della Lega Nord e i partner stranieri del vicepremier Luigi Di Maio per le Europee non sono molto diversi dai sovranisti di estrema destra dell'omologo Matteo Salvini. I tentativi di Merkel di arginare le pulsioni – e le politiche – populiste dell'Italia sondando e facendo leva su Conte sono andati a vuoto, o quantomeno vengono lasciati decantare dai grillini, che in campagna elettorale rincorrono piuttosto la Lega sulle critiche all'establishment e sulle posizioni che portano consenso. Dopo l'appoggio del M5s ai gilet gialli e altre ingerenze verso la Francia la misura potrebbe essere colma per la cancelliera: l'Italia è diretta verso l'isolamento e il colpo di grazia potrebbe essere siglare con la Spagna un trattato simile a quello sottoscritto con la Francia, come del resto Roma era pronta a fare con Parigi sotto il precedente governo.