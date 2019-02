Perché il flop del vertice anti-Iran a Varsavia è pericoloso

LEADER EUROPEI IN LITE CON TRUMP SULL'IRAN

La bozza del piano non può essere firmata, troppi gli assenti e i rappresentanti di governo privi del rango necessario. Ma l'intento di radunare leader dell'area sunnita contro l'Iran sciita, in uno dei rari vertici degli arabi con Israele se non l'unico dai primi Anni 90, era evidente. E dove poi? In Polonia, il Paese dell'Ue che più si oppone alla Russia – alleata dell'Iran – e tra i più convinti membri della Nato, costellato di basi americane e scudi antimissile. Varsavia è anche il governo europeo più vicino agli Stati Uniti di Trump e a Israele. E altrove Trump e Netanyahu non avrebbero trovato disponibilità per un vertice contro l’Iran nell’Ue. I Paesi fondatori, e in questo caso anche la Gran Bretagna, sono in lite con Trump dal 2018 per la sua uscita improvvisa e unilaterale dal trattato internazionale sul nucleare con l'Iran, sottoscritto nel 2015. E, pochi mesi dopo, per l'altrettanta repentina e unilaterale proclamazione di Trump di Gerusalemme sola capitale di Israele.

LA SPACCATURA TRA LEADER DELL'UE E STATI DELL'EST

Il solco tra Trump e l'Europa sta diventando un fossato, anche per il ritiro militare degli Usa dall'Afghanistan e dalla Siria che ha fatto infuriare francesi e inglesi, mollati da soli sul campo, con la spada di Damocle dei combattenti stranieri dell'Isis arrestati dai curdi da rispedire in Europa – soprattutto in Francia e in Gran Bretagna. Il ministro Hunt è stato molto duro su questo. Mentre tutti i Paesi dell'Ue, inclusa la Polonia, restano ancorati al trattato sul nucleare con Iran, pur condannandone l'espansione in Medio Oriente e la corsa agli armamenti, non oggetto dell'accordo del 2015. A febbraio Francia, Germania e Regno Unito hanno lanciato il circuito finanziario alternativo Svp nel tentativo di far aggirare alle aziende europee in affari con l'Iran le sanzioni Usa. Assurdo un vertice anti-Iran in Europa, ma è capitato. E in piena campagna per le Europee si accentua così anche la spaccatura tra la Polonia, capofila dell'Est euroscettico e populista, e i leader dell'Ue.