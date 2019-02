Chi era Willie McCoy, il rapper ucciso dalla polizia in California

IL GIALLO DELLA POSTOLA A BORDO DELL'AUTO

Willie era in auto, addormentato, il viso poggiato sullo sterzo. Un dipendente del Taco Bell, nota catena di cibo messicano, si è insospettito o forse preoccupato per quel giovane che sembrava privo di sensi. Così tramite il numero di emergenza 911 ha chiamato la polizia. Giunti sul posto gli agenti hanno circondato l'auto e hanno chiamato il giovane intimandogli di alzare le mani. Sulla base del rapporto presentato al distretto della polizia locale il ragazzo aveva poggiata sul grembo una pistola. Dai primi accertamenti si sarebbe trattato di un'arma perfettamente funzionante e risultata rubata in Oregon. Sempre secondo il racconto degli agenti, una volta svegliatosi il ragazzo invece di eseguire gli ordini impartitigli avrebbe di scatto portato la mano verso l'arma. A quel punto, sentitisi in pericolo tutti e sei, i poliziotti avrebbero cominciato sparare, mandando in frantumi i vetri della Mercedes. Willie è morto sul colpo.

LA VIOLENZA DELLA POLIZIA AD OAKLAND

«È assurdo», ha urlato di rabbia Marc McCoy, il fratello cinquantenne del rapper, «non può accadere una cosa del genere. Nessun tentativo di risolvere la situazione in maniera pacifica. È solo un assassinio a sfondo razziale, come tanti altri accaduti qui. La polizia è addestrata per sparare ai neri». Accuse gravissime, ribadite anche dalle associazioni locali per la difesa dei diritti civili, che da anni denunciano episodi del genere nella Bay Area, la regione che si affaccia sulla baia di San Francisco. Lo scorso anno ad Oakland quattro poliziotti, ora sotto processo, spararono ad un senzatetto che era armato ma che stava dormendo in strada. Nel 2015, sempre nei sobborghi di Oakland, gli agenti uccisero un uomo che stava dormendo nella sua auto e che svegliatosi avrebbe cercato di prendere una pistola sul sedile a fianco: la famiglia della vittima è stata risarcita con 1,2 milioni di dollari.