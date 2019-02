Cos'è ADX Florence, il super-carcere del Colorado

Per avere la sentenza finale sarà necessario aspettare fino a giugno, ma quasi sicuramente sarà ergastolo. Il 12 febbraio la giuria della Corte federale di Brooklyn (composta da otto donne e quattro uomini) ha condannato il signore del narcotraffico Joaquin Archivaldo Guzman Loera, detto El Chapo, per tutti i capi di imputazione. Ora resta solo un'ultima questione in sospeso e cioè quale struttura lo ospiterà per i prossimi anni. Potrebbe essere il penitenziario di Dowtown Manhattan dove è stato recluso finora, ma c'è chi è pronto a scommettere che si tratterà del carcere-fortezza ADX Florence, a Florence, in Colorado.

STORIA DELL'ADX FLORENCE, "L'ALCATRAZ DELLE ROCCE"

La struttura tra le montagne rocciose è una prigione maschile di livello cosiddetto 'Supermax', cioè super-maximum security, il più alto grado di sicurezza esistente nel sistema penitenziario americano. Dal 1994, anno dell'inaugurazione, nessuno è riuscito a evadere. Thomas Kucharski, professore del John Jay College of Criminal Justice a New York, ha spiegato a Reuters che per «uno come Guzman le possibilità di fuga da una simile struttura sono pari a zero». El Chapo, infatti, è stato un maestro della fuga: quando si trovava recluso in Messico riuscì ad evadere per ben due volte. L'ADX Florence si trova a circa 185 km da Denver, in Colorado ed è stato soprannominato Alcatraz of the Rockies, in onore della struttura che negli Anni 30 ospitò Al Capone, e dalla quale nel 1962 riuscirono a fuggire Frank Morris e i fratelli Anglin.