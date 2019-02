Donald Trump e le bufale su El Paso

I RADUNI DI O'ROURKE E TRUMP

El Paso è anche la città di Beto O’Rourke, il primo democratico dai primi Anni 70 ad aver perso per un pugno di voti la corsa per la poltrona di senatore del Texas, Stato fortemente repubblicano. Da poco si è candidato alla presidenza, ed è molto popolare non solo in Texas, ma nel resto degli Stati Uniti. Anche lui, come molti politici locali, ha esternato il suo fastidio per le ennesime menzogne del presidente. Sia O’Rourke sia Trump hanno organizzato un raduno a El Paso lunedì 11 febbraio: il primo con l’intenzione di dire una volta per tutte la verità sulla sua città, l’altro per insistere sul fatto che i mass media non fanno altro che diffondere fake news, che il sindaco non capisce niente, che il muro si deve costruire perché, come è successo a El Paso, aiuta a combattere la criminalità.