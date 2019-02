Chi può garantire elezioni in Venezuela libere dalla violenza madurista?

LA REGOLARITÀ DELLE ELEZIONI IN VENEZUELA È A RISCHIO

Sarà questo un tema scottante, perché è escluso che l’apparato militar-poliziesco-giudiziario controllato da Maduro permetterà un voto regolare. E gli ispettori inviati dall’Osce ben poco potranno fare a fronte di tanta violenza e pressioni esercitate, se non denunciarle. Donald Trump continua a non escludere «l’opzione militare», ma si spera che sia solo una minaccia. D’altronde, ipotizzare l’invio – concordato o meno con Maduro - di contingenti militari dei Paesi latino americani che l’hanno scaricato in massa è ben difficile. Infine, ma non per ultimo, c’è il problema delle “squadre della morte” maduriste in uno Stato nel quale nel 2016 gli omicidi sono stati 28.479, senza considerare i desaparecidos, ovvero una persona ammazzata ogni 18 minuti, una ogni 130 abitanti. Prima della presa del potere del chavismo, nel 1999, gli omicidi ufficiali erano 4.500.