Come è andato il vertice anti-Iran a Varsavia

A Varsavia non è passata la linea Usa anti-Iran. La conferenza sul Medio Oriente, fortemente voluta da Washington per riunire gli alleati sotto la strategia di "massima pressione" verso Teheran, ha sbattuto contro la volontà dell'Europa di non archiviare l'accordo sul nucleare e mantenere aperto il dialogo. «L'Unione europea e gli Stati Uniti condividono l'opinione sulla situazione in Medio Oriente e sull'impatto negativo dell'Iran, ma hanno visioni diverse su cosa fare e come farlo», ha sintetizzato a fine vertice il ministro degli Esteri polacco Jacek Czaputowicz, padrone di casa.