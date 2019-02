Le reazioni alla condanna del Chapo

LE REAZIONI DELLA POLITICA MESSICANA

Le reazioni al verdetto in Messico non si sono fatte aspettare. Molti sui social network si sono detti indignati per il destino del Chapo e della figlia Alejandrina, la quale ha raccontato alla stampa che alla notizia della condanna le sono «cedute le gambe» e che è corsa in chiesa a pregare per il padre. Nel mondo politico la soddisfazione per la decisione della giuria è stata bipartisan, a partire dal presidente Andrés Manuel López Obrador che ha definito la condanna al narco «una lezione per i criminali». Alcuni però hanno lamentato il fatto che sia stata la giustizia americana e non quella messicana a giudicare El Chapo, e che - come ha fatto notare Miguel Ángel Osorio, ex segretario dell'Interno nel governo di Peña Nieto - nel processo non sia stata ammessa la partecipazione del governo del Messico.

SI TEME UNA NUOVA GUERRA TRA CARTELLI

Altri temono che la sentenza possa provocare una nuova ondata di violenza tra i vari cartelli, anche se, come gli stessi avvocati del Chapo hanno sostenuto, da tempo la situazione sarebbe sotto controllo dato che il vero capo del cartello di Sinaloa non sarebbe Joaquín Guzmán, bensì Ismael “El Mayo” Zambada. C'è, infine, chi teme che El Chapo parli rivelando le connessioni tra narcotraffico e istituzioni, messicane e statunitensi. Ma Guzman Loera finora non ha aperto bocca. Neanche al momento del verdetto. Il suo viso è rimasto impassibile, solo gli occhi mandavano lampi d'odio. Quando gli agenti lo hanno fatto uscire dall'aula si è girato verso la moglie che cercava di contenere le lacrime. Con un piccolo gesto le ha mandato un bacio e si è portato le mani al cuore come a salutarla.