Cosa dicono i sondaggi sulle prossime elezioni in Spagna

LA VARIABILE CATALANA, DA RAJOY A OGGI

Sánchez, che proprio in questi giorni manda in libreria il suo Manual de resistencia, è convinto di poter tornare al timone. È risorto dalle ceneri quando, espulso dalla direzione del Psoe, ha vinto le primarie puntando sulla indignazione dei militanti contro l'establishment del partito. Poi, l'approdo a sorpresa alla Moncloa, lo scorso giugno, con la mozione di censura a Mariano Rajoy, sostenuta da Podemos e dai partiti nazionalisti baschi e ai catalani. Come il predecessore conservatore, accusato di immobilismo, è caduto sulla questione catalana, dopo il rifiuto di trattare il diritto all'autodeterminazione, in cambio del voto sovranista sulla legge di bilancio. E ora spera di sfruttare nelle urne la spinta dell'indignazione dei tanti spagnoli che auspicano una soluzione pacifica e negoziata con la regione ribelle, rispetto al "blocco del 155", formato dal Pp, Ciudadanos e il partito della destra radicale Vox, che reclamano la sospensione dell'autonomia catalana.

L'ATTIVISMO IN POLITICA ESTERA DI SÁNCHEZ

Tuttavia, i sondaggi prevedono un quadro molto frammentario, con il Psoe vincente, ma in un testa a testa con i Popolari e in minoranza rispetto al blocco di destra, Pp, Ciudadanos e Vox, in netto vantaggio se si presentassero uniti, come hanno già fatto in Andalusia. Anche se non è esclusa la rimonta della sinistra, che potrebbe spuntarla nel caso di riuscire a motivare l'elettorato progressista smobilitato o indeciso. Il suo esecutivo, a maggioranza femminile, ha avuto nell'annuncio dell'esumazione dei resti di Franco dal Valle de los Caídos e nell'attivismo in politica estera, i principali segni di identità. Parecchie le sbandate, soprattutto sul fronte della politica di immigrazione, inaugurata dall'accoglienza a Valencia dei 600 migranti a bordo dell'Aquarius, respinti dall'Italia, poi corretta con i respingimenti immediati alle frontiere, dopo l'alluvione di 65 mila irregolari sulle coste spagnole nel 2018. L'alta dose di riformismo e il programma per «il cambio», che il governo socialista aveva riversato nella finanziaria «più sociale della storia di Spagna», saranno ora la base del programma elettorale dell'intrepido leader socialista.