Trump ha dichiarato l'emergenza nazionale per finanziare il muro

«In America siamo di fronte a un'invasione», ha detto il presidente replicando a chi ha criticato la sua decisione, «se non usi l'emergenza nazionale per questo per cosa la dichiari?». E rivolto in particolare ai repubblicani contrari ha aggiunto: «Non sono molti. A loro ricordo che se non hai un confine non hai un Paese».

FIRMATA LA LEGGE ANTI-SHUTDOWN

Anche la Camera Usa, dopo il Senato, ha approvato intanto la legge bipartisan che finanzia il governo sino a settembre evitando un nuovo shutdown, ma senza concedere fondi per il muro. Il presidente ha prima firmato la legge e poi ha invocato l'emergenza nazionale. Un abuso di potere, hanno denunciato i dem, ventilando la possibilità di ricorsi.

CON L'EMERGENZA NAZIONALE 8 MILIARDI PER IL MURO

Trump, utilizzando lo strumento dell'emergenza nazionale, ha messo fine allo stallo in parlamento e si è garantito per un'altra via i fondi necessari al muro. Il tycoon intende ricorrere ad una spesa di fino ad 8 miliardi di dollari per la costruzione della barriera a protezione della frontiera. In particolare, Trump intende utilizzare una serie di canali diversi per il finanziamento, ma senza specificare da dove proverranno i fondi. Difficile, in ogni caso, che arriveranno dal governo messicano, come il magnate ha promesso più volte in campagna elettorale.