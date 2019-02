La conferenza sulla sicurezza di Monaco applaude Merkel contro gli Usa

È stato accolto con un'ovazione, alla conferenza di Sicurezza di Monaco, il discorso di Angela Merkel. La cancelliera, come annunciato, si è spesa per il multilateralismo - «La risposta al 'great puzzle' è solo: noi tutti insieme». Merkel ha citato il senatore americano Lindsey Graham, affermando di essere stata contenta di sentirgli dire, ieri, che «il multilateralismo è difficile, ma è meglio che affrontare la strada da soli». «Servono soluzioni win-win» ha ribadito - mandando segnali a Russia, Usa e Cina. Poi in contrasto con Washington ha difeso la necessità di mantenere l'unico accordo sul nucleare con l'Iran. Merkel ha aggiunto riferendosi alla Nato che «Dobbiamo pensare in strutture in rete. La componente militare è una di queste. Abbiamo bisogno della Nato come ancora di stabilità e come comunità di valori». E ha sottolineato che «l'architettura del mondo viene messa sotto pressione» ed è descritta qui come 'great puzzle' qui a Monaco, quindi qualcosa che si è frammentato». Le strutture internazionali "non vanno distrutte" ha aggiunto.