Come i deputati Usa hanno inchiodato Trump sulla guerra in Yemen

Il senatore Bernie Sanders e la sua nuova leva di deputati democratici hanno applaudito alla «storica approvazione» della Risoluzione 37 del 13 febbraio 2019 della Congresso degli Stati Uniti per «mettere fine al sostegno americano» alla guerra dei sauditi in Yemen. Una guerra disastrosa con migliaia di morti e milioni di affamati, su questo tutti concordano: anche gli occidentali che partecipano attivamente ai raid come i britannici o come i tedeschi che, attraverso fabbriche di armamenti all'estero, a casa loro ripudiano le armi dei raid sauditi in Yemen, ma continuano a produrre per loro tonnellate di bombe in Italia. Una guerra che s'ha da fare, perché le alleanze lo impongono e perché fa schizzare in alto le commesse di armamenti.

IL WAR POWERS ACT DEL 1973

Realisticamente gli Usa non si ritireranno dalle operazioni in Yemen, dopo la risoluzione passata dalla Camera a maggioranza democratica (con qualche sì dei repubblicani), e che entro 30 giorni passerà con ogni probabilità anche al Senato che ne ha approvato una prima versione pochi mesi prima. È la prima volta che in America entrambi i rami del Congresso affermano la loro podestà nel limitare la Casa Bianca sulle decisioni nell'uso della forza, sulla base del War powers act del 1973. La stessa legge invocata da Barack Obama, riluttante nel 2013 a sferrare una guerra alla Siria. Ma Donald Trump non è presidente da farsi frenare da decisioni collegiali democratiche: ha promesso il veto sulla risoluzione, rivendicando le sue prerogative sulla sicurezza nazionale.