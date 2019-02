In Albania l'opposizione si è dimessa dal parlamento

Il gruppo parlamentare del Partito democratico, principale formazione dell'opposizione di centrodestra in Albania guidata da Lulzim Basha non farà più parte dell'Assemblea nazionale. La decisione è stata presa all'unanimità dai 43 deputati democratici, (il parlamento albanese è composto di 140 seggi) i quali hanno cosi accolto la proposta avanzata domenica sera da Basha. La mossa radicale «è a sostegno di una soluzione politica per un governo transitorio, il quale dovrebbe intraprendere i necessari passi per garantire elezioni anticipate in rispetto agli standard internazionali», ha spiegato Basha al termine di una lunga riunione del suo gruppo parlamentare.