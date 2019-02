Il vertice del gruppo di Visegrad a Gerusalemme è stato annullato

A PESARE IL VOTO IN POLONIA A NOVEMBRE

Il passo indietro del premier polacco Mateusz Morawiecki è arrivato nonostante il chiarimento israeliano fosse avvenuto quasi subito, dopo il minaccioso twitter di Morawiecki che preannunciava la mancanza di condizioni per una partenza per Gerusalemme, il premier polacco ha telefonato al suo omologo per comunicargli la decisione. Una mossa giustificata pubblicamente, hanno evidenziato i media, dalle elezioni polacche in programma in novembre.

TENSIONE PER LE LEGGI NEGAZIONISTE IN POLONIA

Fatto sta che il fuoco sulla legge di Varsavia, criticata in Israele, che vieta di associare la Nazione polacca alla Shoah e di definire «campi di sterminio polacchi» quelli stabiliti invece dai nazisti nella Polonia da loro occupata, non sembra essersi spento. La polemica era nata quando Netanyahu a Varsavia, rispondendo ad una domanda dei giornalisti, aveva detto, secondo alcune ricostruzioni, che «i polacchi hanno cooperato con i nazisti e che nessuno è stato querelato per questo». Il suo ufficio aveva poi rettificato quelle ricostruzioni sostenendo che il premier non aveva usato l'articolo prima del termine polacco ma era stato invece indeterminato. «In un incontro con la stampa», aveva precisato l'ufficio parlando di interpretazione sbagliata da parte dei media, «il premier ha parlato di Polacchi e non della Nazione polacca». Questo non ha impedito tuttavia che il giorno dopo l'ambasciatrice israeliana a Varsavia, Anna Azari, venisse convocata al ministero degli affari esteri per avere chiarimenti diretti sulle parole di Netanyahu.