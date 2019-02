Le cose da sapere sulla scissione anti-Corbyn nei labour inglesi

LASCIA L'ALA CENTRISTA E LIBERALE

I sette appartengono tutti all'ala centrista e liberal del Labour britannico, ostile al «progetto socialista» di Corbyn. Si tratta di Chuka Umunna, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker e Ann Coffey, nonché di Luciana Berger, parlamentare ebrea in prima fila nella denuncia di episodi di antisemitismo nel partito. Per ora intendono dar vita ai Comuni a un gruppo di indipendenti. L'iniziativa, ampiamente preannunciata, è stata formalizzata proprio mentre la linea di compromesso avviata sulla Brexit da Corbyn, atteso a Bruxelles giovedì 21 per colloqui paralleli con i negoziatori Ue rispetto a quelli del governo May, sembrava poter conquistare spazi di manovra grazie alle divisioni Tory.