Mille miliziani Isis sono fuggiti dalla Siria con 200 milioni di dollari

20-30 MILA COMBATTENTI ANCORA ATTIVI

Il generale Joseph Votel, a capo delle operazioni americane in Medio Oriente, nelle scorse settimane, aveva stimato in 20.000-30.000 i combattenti dell'Isis ancora presenti tra Siria e Iraq. Secondo un documento del dipartimento di Stato scritto la scorsa estate ci sarebbero tra i 15.500 -17.000 miliziani dello Stato Islamico in Iraq e altri 14 mila in Siria. Lo stesso Votel il 18 è arrivato a Baghdad per incontrare i vertici istituzionali del paese. Il generale è stato ricevuto dal presidente Barham Saleh, dal portavoce del parlamento Muhammad Halbusi e dal premier Adel Abdel Mahdi. Nei giorni scorsi, diverse forze politiche irachene hanno chiesto il ritiro dei circa 5.000 militari Usa dispiegati nel Paese.