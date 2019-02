L'ondata di antisemitismo che sta sconvolgendo la Francia

Non bastavano le tensioni sociali e le proteste dei gilet gialli contro il presidente Emmanuel Macron o la lacerazione dei rapporti politici e diplomatici con l'Italia. Nel lungo inverno del 2019 la Francia deve pure far fronte all'inquietante aumento di episodi di antisemitismo, cresciuti di quasi il 75% nell'ultimo anno. In particolare, gli episodi di razzismo sono passati da 311 nel 2017 a 541 nel 2018. «Condanno fermamente l'antisemitismo in Francia e faccio appello agli ebrei: rientrate a casa, immigrate in Israele», ha scritto su Twitter il ministro dell'immigrazione israeliano Yoav Gallant.